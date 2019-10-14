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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Azez’i kana bulayan PYD’li teröristler yakalandı

- Azez’i kana bulayan PYD’li teröristler yakalandı

Terörüslerin adliyeye çıkarılışı

Akalan Bombalı Saldırı Terör Örgütü Teröristler Saldırı 

-Genel ve detaylar
-Teröristlerin görüntüsü
-Adliyeye getirilişleri

(KİLİS) KİLİS

- Suriye’nin Azez ilçesinde bombalı saldırı düzenleyerek, 1 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olan PKK/PYD/YPG/SDG’li terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı. Terör örgütü PKK/PYD/YPG-SDG kontrolündeki Suriye’nin Münbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Kilis’in karşısındaki Azez ilçesinde 1 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı 2 ayrı motosiklet ile düzenlenen bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, Azez Emniyet Müdürlüğü yerel istihbarat birimi görevlileri ve diğer güvenlik görevlilerinin bölgede görev yapan Türk Danışman Polis görevlileri ile birlikte koordineli olarak yaptığı çalışmalar yakalandı. İfadesi alanın 2 terörist sevk edildikleri Azez’de tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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