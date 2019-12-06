- Azez’de PKK-PYD protesto edildi

-Genel ve detaylar

-Bayraklar

-Genel ve detaylar

-Protesto edenler



( AZEZ ) AZEZ



- Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde çok sayıda Suriyeli terör örgütü PKK/YPG/PYD'yi protesto etti. Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı karşısında bulunan Azez Babul Selam Sınır kapısında toplanan çok sayıda Suriyeli, Türkiye’nin Barış Pınarı harekatına destek vererek, sivil vatandaşlara Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Haraketı ile Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD tarafından yapılan bombalı saldırıları protesto etti. Ellerinde Suriye bayrakları taşılan Suriyeliler, uzun süre Esad ve terör örgütü PKK/YPG/PYD aleyhine slogan atarak, Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti.





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