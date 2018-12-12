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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Azez'de bomba yüklü araç saldırısı (2)

Azez'de bomba yüklü araç saldırısı (2)

- Patlamanın hemen ardından çekilen telefon görüntüsü - Patlatılan araçtan yükselen dumanlar - Sivil savunma ekiplerinin müdahalesi - Patlamanın ardından camları kırılan caminin içinden görüntüler - Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ve İHH acil yardım ekiplerinin yangın söndürme ve enkaz kaldırma çalışmaları - Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ve İHH acil yardım ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarıSuriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezinde bir hastane yakınında, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.Sivil savunma kaynaklarına göre, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezinde yer alan " Azez Ehli Hastanesi" yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 21 sivil yaralandı.Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ve İHH acil yardım ekipleri, arama ve kurtarma çalışmaları başlattı.Saldırısı sonucunda Azez Ehli hastanesi zarar görürken, hastane yakınındaki sağlık merkezi de kullanılamaz hale geldi.Saldırı nedeniyle ilçe merkezinde, Türkiye tarafından onarılan "Bedir El Kubra" ilköğretim okulunun camları da kırılarak zarar gördü.Emniyet güçleri güvenlik önlemlerini artırırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hastane Muhalifler İlköğretim Okulu Saldırı Yükselen 

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