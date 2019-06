- Azerbaycan, Türkiye Ve Gürcistan Arasında Askeri İşbirliği Artıyor - Bakan Akar: “üç Ülke Arasındaki İlişkilerde Çok Önemli Mesafeler Kat Edildi”

-DETAY

-AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI ZAKİR HASANOV’UN AÇIKLAMALARI

-DETAY

-MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR’IN AÇIKLAMALARI

-DETAY

-GÜRCİSTAN SAVUNMA BAKANININ AÇIKLAMALARI

-DETAY



( GEBELE ) - Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında askeri işbirliği artıyor- Bakan Akar: “Üç ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli mesafeler kat edildi” GEBELE



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerde hem ülkelerin yararı bakımından, hem de bölgenin barış ve istikrara kavuşması bakımından çok önemli mesafeler kat edildiğini söyledi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları 7. Toplantısı'nın ardından mevkidaşlarıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısından önce Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı. Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile bir araya gelerek bölgesel ve üç ülke hakkındaki konuları tartışma fırsatı bulduklarını belirten Bakan Akar, "Mevcut ve potansiyel işbirliği konularını son derece geniş bir perspektifte ele aldık. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın yer aldığı bu bölge petrol ve doğalgaz gibi önemli enerji kaynaklarının işletilmesi, bunların dünyanın diğer bölgelerine ulaştırılması açısından hayati öneme haizdir. Bu nedenle bölge, uluslararası aktörlerin karşı karşıya geldiği, üzerlerinde önemle durduğu bölge olmakta. Bu nedenle üç ülkenin işbirliği, üç ülkenin birlikte çalışması, koordinasyonu gerçekten önem arz etmektedir. Savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere bu yelpazede üç ülkenin ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek birliktelik var. Aramızdaki bu işbirliği her geçen gün gelişmekte, her geçen gün yeni konuların üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla üç ülke arasındaki ilişkilerde, hem ülkelerimizin yararı bakımından, hem de bölgenin barış ve istikrara kavuşması bakımından çok önemli mesafeler kat edildiğinin de burada belirtmek istiyorum. Ülkelerimiz arasında imzalanan Savunma alanında işbirliği mutabakat muhtırasının önümüzdeki dönemde de güzel ürünlerini göreceğiz, faydalarını göreceğiz” dedi.

Her alanda olduğu gibi üç kardeş devletin savunma alanında da işbirliğinin arttığını vurgulayan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, "Yıl boyunca üçlü işbirliği planında olan meseleleri görüştük. Özellikle belirtmek isterim ki, Türkiye’nin terörle mücadelesini her üç taraf destekliyor. Askeri alanda yapılan çalışmaları müzakere ettik. Bu askeri işbirliğinde ortak tatbikatların önemli payı var. 2019’da 13 tatbikat düzenlemeyi planlıyoruz. Gürcistan’ı, Türkiye ve Azerbaycan tarafından düzenlenen ortak tatbikatlara katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Gürcistan’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü desteklediğini ifade eden Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, "Bu sorunu uluslararası hukuk kapsamında çözülmesini destekliyoruz ve her zaman destekleyeceğiz. Birlikte ortak tatbikatlar düzenleniyoruz. Bu da işbirliğimize yansıyor. Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında düzenlenen ortak tatbikatlara mümkün olduğu kadar katılmaya çalışacak” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı kapsamında Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.