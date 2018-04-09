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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçiliği Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Hazır

- Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçiliği Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Hazır

-Azerbaycan Büyükelçiliği

Başkent Ulalar 

--Detaylar
--Büyükelçi Yardımcısı Samira Agayeva Konuşması

( TİFLİS ) - Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçiliği Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazır TİFLİS

- Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçiliği, Azerbaycan’da 11 Nisan’da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazır olduklarını açıkladı.
Gürcistan’da yaşayan Azerbaycan vatandaşları, 11 Nisan tarihinde Azerbaycan’da düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Azerbaycan Büyükelçiliğinde oy kullanabilecekler. Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçi Yardımcısı Samira Agayeva yaptığı açıklamada, "Gürcistan'daki Azerbaycan Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy vermeye tamamen hazır ve vatandaşlarımıza 11 Nisan tarihinde açık olacak" dedi.
Agayeva, "Büyükelçiliğimizde 11 Nisan sabah saat 08.00'den akşam 19.00'a kadar Bakü’deki Yasamal ilçesinin 16. seçim dairesinin nezdinde olan 2 sayılı seçim dairesi çalışacak. Oy pusulaları büyükelçiliğe getirilerek, oy vermek için gerekli tüm koşullar oluşturuldu" diye konuştu.
Agayeva, Gürcistan'da yaşayan, çalışan, eğitim ve seyahat eden Azerbaycan vatandaşlarının büyükelçiliğe gelerek oy verebileceklerini sözlerine ekledi.
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