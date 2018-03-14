Ayvalık’ta Tıp Bayramı sönük geçti

-Dr. Neşe Zengin’in açıklamaları

-Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Uğur Koçak’ın açıklaması



( BALIKESİR -HD) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 14 Mart Tıp Bayramı sessiz sakin koşullarda kutlandı. Ayvalık’ta; ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtı önünde gerçekleşen etkinlikte; Balıkesir Tabip Odası Ayvalık Temsilcisi Dr. Neşe Zengin günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Balıkesir Tabip Odası Ayvalık Temsilcisi Dr. Neşe Zengin yaptığı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı’nın sağlıkta farkındalık oluşturulan, sağlıktaki sorunların ve sağlıkçıların sorunlarının konuşulduğu, çözüm üretilmesinin beklendiği bir gün olduğunu söyledi.



Balıkesir Tabip Odası Ayvalık Temsilcisi Dr. Neşe Zengin’in açıklamasının ardından, muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Uğur Koçak, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, “Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız olarak uyum içinde, hastalarımıza sağlık hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bu konuda yürekten ve can-ı gönülden çalışan tüm sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz, yardımcı sağlık personellerimiz, kısacası tüm çalışma arkadaşlarımın tıp bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı. Ayvalık’ta; 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri, Dr. Neşe Zengin’in öncülüğünde bir grup sağlık çalışanının Atatürk anıtına karanfiller sunmasıyla sona erdi.

