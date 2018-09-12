Ayvalık’ta okul ve çevre güvenliği toplantısı

-Toplantıya katılanlara ait detaylar

-Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe’nin konuşması

-Gömeç Kaymakamı ve Ayvalık Kaymakam Vekili Önder Coşğun’un konuşması

-Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın konuşması



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Gömeç Kaymakamı ve Ayvalık Kaymakam Vekili Önder Coşğun’un öncülüğünde, okul ve çevresi güvenlik toplantısı yapıldı. Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda; İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanı Berat Ergün, ilçedeki 52 okulun Okul Aile Birliği Başkanları, mahalle muhtarları, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanları hazır bulundu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık genelindeki okullar ve ilçedeki eğitim ve öğretim istatistikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Okullarda ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri hakkında görüş alışverişinde de bulunulan toplantıda konuşan Gömeç Kaymakamı ve Ayvalık Kaymakam Vekili Önder Coşğun, ilçedeki eğitim ve öğrenime ait sorunlarının çözümlenmesinde eğitimin tüm paydaşlarının bir arada olması gerektiğinin altını çizdi. Okul çağlarındaki öğrenciler ve gençlerin özellikle uyuşturucudan uzak tutulması için gerekli tedbirlerin daha sıkı olarak alınması ve okul çağındaki gençlerin suç unsurlarına meğillenmesinin önüne geçmek adına herkesin elini taşın altına sokması gerektiğine işaret eden Kaymakam Coşğun, eğitim ve öğretimin aileden başladığına dikkat çekerek, okullardaki mimari eksikliklerin de bir an önce tamamlanması için gereken tüm çalışmaların yapılmasını istedi. Toplantıda konuşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe de, okul önlerinde ne oldukları belirsiz şahısların denetimlerinin arttırılmasının yanı sıra özellikle bu okullarda eğitim gören öğrencilere uyuşturucu madde satmak isteyenlere asla göz açtırmayacaklarının mesajlarını verdiler. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise, okul önlerinde kolluk güçlerinin alacağı güvenlik önlemlerinin dışında, kendilerinin de okul içinde öğrenciler arasında gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını, bu eğitim ve öğretim döneminde de, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi güvenlik açısından herhangi bir sorunun yaşanmayacağına inandığını söyledi.



Toplantı; Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ile AYAL Okul Müdürü Veli Tuncay’ın dilek ve temennileriyle sona erdi.

