Ayvalık’ta öğretmenlerin hatırlanma coşkusu

-Cunda MTAL’deki kokteyle ait detaylar

-Protokol detayları

-Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile röportaj

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı detayları

-Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın konuşmasına ait detaylar

-Hizmet Şeref Belgelerinin takdim edilmesine ait detaylar

-Yemin ve ödül törenine ait detaylar



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı. Ayvalık’ta Öğretmenler Günü kutlaması, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın öncülüğünde, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve kalabalık bir öğretmen topluluğu ile gaziler hazır bulundu. Çelenk sunumunun ardından, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçilerek, burada 15 Eylül Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen kokteyl ve akabindeki program gerçekleşti. Programda; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak da hazır bulundu. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Millet Mektepleri’nin açılması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmenlik’ unvanının verilmesi dolayısıyla Öğretmenler Günü olarak kutlanılan 24 Kasım’da salonda bulunanların kendileriyle birlikte olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Programı hazırlarken 24 Kasım’ın Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle katılımın olup olmayacağına ilişkin tereddütler yaşadıklarını ancak, beklediklerinin aksine salonun dolup taşmasının, öğretmenlerin adeta ‘Bizde varız. Buradayız’ mesajını verdiklerini ifade eden Güner Bahadır, “Biz her yerdeyiz. Biz doğudayız. Biz batıdayız. Biz 7/24 görevimizin başındayız. Şu anda anlıyorum ki; biz öğretmenler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten devraldığımız ve bugün milyonlara ulaşmış bir ülkenin çocukları olarak, gelecek nesillerimizi canımız pahasına eğitmek için hazır olduğumuzun bilincindeyiz.” dedi.

Toplumun öğretmenlerden beklentisinin yüksek olduğunun bilincini taşıdıklarını kaydeden Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Son derece farklı olarak bu ülkenin hatta ve hatta dünyanın barış içerisinde, huzur içerisinde, geleceğe güven içerisinde, bir dünya için yeryüzünün hangi noktasında insana dokunan biri varsa o kişi, öğretmendir ve bizlerde o öğretmenlerin arasında bulunmaktan son derece mutluyuz. Bize yüklenen bu görevin öneminin farkındayız. Bu görev bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten devraldığımız bir bayrak yarışıdır. Bu yarışın sonu yok. Bitişi yok. Birincisi yok. Bizim bu yarıştaki hedefimiz, bizden sonra gelecek olan öğretmenlerimize bu bayrağı başarıyla devretmektir bu yarışta takıldığımız noktalar olabilir. Engeller olabilir. Zorluklar olabilir. Ama bu engel ve zorlukların üstesinden gelecek güçte ve azimde olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın konuşmasının ardından, Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk’un kutlama mesajı slayt gösterimi ile salondaki öğretmenlere sunuldu. Emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerinin Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğündeki protokol tarafından takdim edilmesinin ardından, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ve akabinde de ödül töreni ile program sona erdi.

