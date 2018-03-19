Ayvalık’ta gerçeğini aratmayan tatbikat

-Yapılan tatbikatat

-İtfaiye Çavuşu Ali Osman Ay’ın açıklamaları

-Levent Aydoğan adlı itfaiye personeli ile röp.



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 15 Eylül Ortaokulu tarafından düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin arasöz ve ekipmanlarıyla destek verdikleri tatbikatta, öğrencilere yangın başta olmak üzere deprem ve benzeri afet durumlarında yapılması gerekenler ve alınması önemli olan tedbirler hakkında bilgiler verildi.

Ayvalık 15 Eylül Ortaokulu Müdürü Soner Suyolcu ve okul öğretmenlerinin de hazır bulunduğu tatbikatta; olası bir afet ve yangın sırasında okul binasının en kısa sürede tahliye edilmesi ve yangın sırasında ilk müdahaleler de gözler önüne serildi. Okulun tüm sınıflarının hazır bulunduğu tatbikatta; itfaiye aracının sirenlerini çalarak, okul bahçesine girmesi ve ekiplerin hemen araçtaki hortumları açmasını izleyen vatandaşlarla öğrenciler kısa süreli heyecanlı dakikalar yaşadı. Yapılan tatbikatla ilgili konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Çavuşu Ali Osman Ay, 15 Eylül Ortaokulu’nda gerçekleştirdikleri tatbikatın amacının, herhangi bir doğal afet yada çıkabilecek bir yangında panik yapılmadan okul binasının nasıl tahliye edilebileceği ve o anda nasıl tedbirler alınmasıyla ilgili öğrencileri bilgilendirmek olduğunu söyledi.



Okulların açılmasını takip eden ilk haftada öğrencilere teorik olarak da bilgiler verdiklerini kaydeden Ali Osman Ay, bu tarz eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

