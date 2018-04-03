Ayvalık’ta ATO yönetiminden duygusal veda



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 14 Nisan’da yeni yönetimini belirleyecek olan Ticaret Odası’nın başkan ve yöneticileri düzenledikleri basın toplantısıyla göreve geldikleri ilk günden bu güne yaptıkları icraatları özetleyerek veda etti. Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda Başkan Benhan İbrahim Kantarcı’nın öncülüğünde basın mensuplarının karşısına geçen ATO yönetiminin görevlerini başarıyla yapmış olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Toplantıda konuşan ATO Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, 14 Nisan’da yapılacak seçimlerde kendisinin ve yönetici arkadaşlarının aday olmayacağını açıkladı.

14 Nisan’da yapılacak seçimlerin bir bayrak yarışı olacağını savunan Benhan İbrahim Kantarcı, ATO yönetimi için mücadele edecek 2 listeye de başarılar diledi. Başkan Kantarcı yaptığı açıklamada, görev süreçleri olan 2013-2018 yılları arasındaki yaklaşık 5 yıllık süreçte yaptıkları çalışmaları anlattı. Kantarcı yaptığı açıklamada, “Kosgeb yeni girişimcilik eğitimleri, 2014-2015-2016-2017 yıllarında 6 kurs, 2018 yılında 3 kurs yapılarak elliye yakın firmamız ciddi hibeler almıştır. 17-18 Ekim 2014 yıllarında Setur ile ortaklaşa Kuzey Ege yat yarışları ve balık turnuvasını düzenledik. Laboratuarımız Mart 2014 ten bu yana akredite oldu. Coğrafi işaretli zeytinyağımız için bu çok önemliydi. 09-13 Temmuz 2014 tarihinde Ayvalık’ta ilk defa Voleybol Federasyonumuzun düzenlediği Uluslar arası beach voleybol turnuvasının bir ayağını Ayvalık Sarımsaklı plajlarında düzenledik, 6 yabancı takımın katıldığı turnuvanın finalleri NTV spor’dan naklen yayınlandı. 2015 yılında Ayvalık Ticaret Odası çok önemli uluslar arası 4 fuara katıldı.

16-19 Mart 2015 yılında odamız belediye ile ortaklaşa Amerika Miami ‘de cruise fuarında 3 gün boyunca stand açarak temsil edildi ve Dünyanın en önemli firmalarından Avrupa yetkilileri ile örneğin MSC ve diğerleri ile görüşmelerin sonucunda Kuzey Ege rutunun bir ayağının Ayvalık olması büyük bir heyecan oluşturdu ve o tarihten sonra Ayvalık Cruise planı projesi yapıldı. Bu büyük projenin önümüzdeki yıllarda faaliyete geçeceğine inanıyorum” dedi.

Başkan Kantarcı konuşmasının son bölümünde ise Ayvalık’ın en büyük mahallesi olan Altınova’da Ayvalık Belediyesi ile birlikte Organize İhtisas Sanayi Bölgesi için ATO olarak çok ciddi ekonomik katkıda da bulunduklarını ve bu Organize Sanayi Sitesinin ilçedeki birçok işsize istihdam ve ekmek kapısı olacağını da sözlerine ekledi.

