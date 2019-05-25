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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ayvalık’ta 66 Afganistanlı göçmen jandarmadan kaçamadı

Ayvalık’ta 66 Afganistanlı göçmen jandarmadan kaçamadı

Yakalanan göçmenlere ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Deniz Kıyısı Jandarma Tıbbi Malzeme İnsani Yardım Harekete Geç 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 66 göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde Badavut mevkii Karaca Sitesi civarında deniz kıyısında iki ayrı şişme botla Ege Denizi’ne açılmak isteyen 66 Afganistan uyruklu göçmen, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında fark edildi. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu 66 göçmeni yakalayarak Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirdi. Son derece bitkin bir halde oldukları gözlenen 66 Afganistanlı göçmene Küçüköy Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gıda, içecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı. Yakalanan göçmenler için yasal işlemlere başlanıldı. (SS-
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