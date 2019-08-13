Ayvalık’ta 5. Geleneksel Engürü Sitesi Kültür Sanat Günleri ‘Ela Altın’ konseri ile başladı

-Konser sonunda sanatçı Altın’a site başkanı Gürsel Uslu’nun plaket verilmesine ait detaylar



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, çevresel ve kültürel anlamda yapmış olduğu çalışmalarla dikkatleri üzerinde toplayan Engürü Sitesi yönetimi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen geleneksel kültür sanat günleri Türk Sanat Müziği’nin dev ismi TRT sanatçısı Ela Altın’ın verdiği konserle başladı.

Ayvalık Belediyesinin yanı sıra Hakan Kayaalp, Uslu Ailesi- Aygüney Grup, Şah Beton, Üstün Mali Müşavirlik, Persan, Karahallılar, Zeybek Restaurant ve Sahilkent Spor Kulübü’nün destekleriyle gerçekleştiği öğrenilen geleneksel festivalin ilk gecesi site bünyesindeki sosyal tesis Zeybek Restaurant’ta geçekleşti. TSM’nin unutulmaz yıldızı Ela Altın’a yine TRT’nin duayen isimlerinden Şef Selim Gönüldaş da kanunu ile eşlik etti. Hıncahınç dolu olan konserde; aynı zamanda Engürü Sitesi’nin bir sakini olan Ela Altın, TSM’nin en zor eserlerini seslendirerek, dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi. Konser sonunda Site Başkanı Gürsel Uslu tarafından Ela Altın’a düzenledikleri festivale verdiği destekler nedeniyle bir plaket verildi.

Amaçlarının sadece site içerisine değil tüm Ayvalık’a hitap etmek olduğunu belirten Engürü Sitesi Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uslu, “Bu yıl beşincisini organize ettiğimiz kültür sanat günlerini giderek geliştirmeyi planladık ve bu yıl herkese hitap edecek bir festival hazırladık. Buradaki amacımız gençlerimizin müzik, sanat, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerini desteklemek ve becerilerini geliştirmektir. Ayvalık’a yakışır güzel bir site sunmak ve gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz” dedi.

Muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, Ayvalık’ın kültür sanat konusunda ne kadar ilerde olduğunun altını çizerek, “Artık bizim dışımızda, sivil toplum örgütlerimiz ve şimdi de sitelerimizin kültür sanata bu kadar değer vermesi bizi oldukça mutlu ediyor. Eğitime, sanata her zaman destek verdiğimizi ve vereceğimizi bir kez daha söylemek istiyorum. Site yetkililerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum, çünkü site yönetimi giderek daha da müthiş işler sunuyorlar” diye konuştu.

Ayvalık’taki Pop-Jazz sanatçısı Dirim Bayhan’ın ücretsiz konseriyle sürecek olan festival, Küçükköy-Sarımsaklı Halk Müziği Korosu’nun vereceği dev bir konserle devam edecek. Etkinliklerin son günü olan 16 Ağustos’ta ise; TRT Sanatçısı Selim Gönüldaş ve özel sazlar eşliğinde Solistler; Funda Öztolan ve Ahmet Karan’ın katılımlarıyla kolay kolay unutulmayacak bir Türk Sanat Müziği konseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

