Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ayvalık’ta 10 mülteci denizde yakalandı

Ayvalık’ta 10 mülteci denizde yakalandı

Yakalanan göçmenlere ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Mülteci Tıbbi Malzeme Kız Çocuğu İnsani Yardım Harekete Geç 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege Denizi’nde rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik botları bir şişme botun Ayvalık açıklarından Midilli Adası’na doğru ilerlemekte olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, aralarında bir kız çocuğu ve kadınların da bulunduğu 1 Afganistan, 9 İran uyruklu mülteciyi ele geçirdi. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Cunda Adası’ndaki merkezine getirilen mülteciler daha sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin nezaretinde Polis Merkezi’ne getirildi.
Burada yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı mülteciler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. (SS-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Yolcu Minibüsü Buğday Yüklü Traktöre Çarptı: 6 YaralıYolcu Minibüsü Buğday Yüklü Traktöre Çarptı: 6 Yaralı
Trabzonda Sel Felaketi!Trabzonda Sel Felaketi!
Boluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını KaybettiBoluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Anne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını KaybettiAnne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı