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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - BALIKESİR

Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - BALIKESİR



: - Yangına ait detaylar - Yangına müdahale eden 4 helikopter, arazözler ve ekiplere ait detaylar - Hakkıbey Yarımadası'nda çıkan yangın kontrol altına alındıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Hakkıbey Yarımadası'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 4 yangın söndürme helikopteri ile 9 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.Yaklaşık 5 - 6 dönümlük alanda etkili olan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

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