Ayşe teyze biriktirdiği Umre parasını Mehmetçiğe bağışladı

-Bağışlanan paradan detaylar

-Paranın banka hesabına yatırılması

-Ayşe Durmaz ile röp

-Yatırılan para dekont

-Röpler



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz, Umre’ye gidemeyince biriktirdiği parasını çelik yelek alınması için Mehmetçiğe bağışladı. Mehmetçiğe başta yemek olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunan Ayşe Durmaz, Umre’ye gidebilmek için emekli maaşını biriktirdi. Ancak Umre’ye gidemeyince biriktirdiği 3 bin lirayı Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçiğe çelik yelek alınması için bağış yapmaya karar verdi. Komşuları da kendi aralarında topladıkları 3 bin 600 lirayı Ayşe Durmaz’a teslim etti. Durmaz, komşuları ile birlikte Reyhanlı’daki Ziraat Bankası şubesine giderek toplam 6 bin 600 TL'yi verilen ilgili hesaba yatırdı. Ayşe Durmaz, her yıl Umre ziyareti yaptığını belirterek, “Bu yıl Allah bana Umreye gitmeyi kısmet etmedi. Bende paramı daha önce yaptığım yardımlar gibi bu defada askerimize bağışladım. 3 bin lirası emekli maaşımdan, kalanı da diğer komşulardan geldi. Daha önce de çiğ köfte yapıp göndermiştim. Elimden geldiğince yardım edeceğim. Allah askerimizi, polisimizi, jandarmamızı korusun onların eksikliğini bizlere vermesin. Bu parayla çelik yelek alınacak. Bu yelekler askerlerimize kalkan olsun ve gelen kurşunlar kafirlere geri dönsün. Bende bir Kürt kızıyım, Kürtler asla kötü olamaz” diye konuştu.



