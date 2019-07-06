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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ayrılığa dayanamayan polis meslektaşlarını yasa boğdu

Ayrılığa dayanamayan polis meslektaşlarını yasa boğdu

Muğla ' da nişanlı ile tartışan 1,5 yıllık polis memuru Kaan Kara (27) beylik tabancasıyla kafasına tek el ateş ederek yaşamına son verdi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Kara ' nın meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Çilingir Polis Polis Memuru Memur Polis Ekipleri 


Olay, bugün Menteşe ilçe merkezinde meydana geldi. Emirbeyazıt Mahallesi Ferayi Sokak ' taki bir apartmanın 3'üncü katından gelen silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi ' ne ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açtırdıktan sonra salonda meslektaşları Kaan Kara ' yı kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kara ' nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç polis memurunun cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu ' na kaldırıldı. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Nişanlısı ile tartıştıktan sonra yaşamına son verdiği öğrenilen Kara ' nın meslektaşları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.
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