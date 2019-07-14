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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Aynı virajda 5 kişi yaralandı

Aynı virajda 5 kişi yaralandı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Tahkikat Direksiyon 

-EKİPLERİN MÜDAHALESİ
-DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞEN KAZADAN ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da tırın uçuruma yuvarlandığı virajda yine kaza meydana geldi. Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı olayda 5 kişi yaralandı. Kaza, İznik-Yenişehir karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden gelen 16 FD 418 plakalı otomoli sürücüsü E.U., karşı yönden gelmekte olan H.Ö. idaresindeki 06 BP 5999 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, E.U. (36), E.U.(16), S.U. (14), B.U. (5), S.Ö. (30) ve G.Ş. (35) İznik ve Yenişehir Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, aynı virajda geçen hafta da tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetmişti.
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