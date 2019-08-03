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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
AYM 'nin kararına Kahramanmaraşlı şehit ailesinden tepki

AYM 'nin kararına Kahramanmaraşlı şehit ailesinden tepki

Şehitlik ve mezarlardan detaylar

Görece Propaganda Bireysel Başvuru Terör Örgütü Şehit Ailesi 

-Şehit eşi ve annesinin şehitliğe girişi
-Şehit mezarının sulanması ve dua
-Şehit eşi ve annesi ile röportaj
-Arşiv görüntüler(cenaze töreninden detaylar)

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- Kahramanmaraşlı şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duygal’ın ailesi AYM'nin "hak ihlali" kararını kınayıp tepki gösterdi- Şehit eşi Sibel Duygal: "Bayrağımızın altında yaşayan ve teröre destek veren herkes bizim gözümüzde katildir"- Şehit annesi Ayşe Duygal: "Parmağı içinde olan herkesin ciğerleri yansın" KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraşlı şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duygal’ın eşi Sibel Duygal, Anayasa Mahkemesi’nin sözde Barış Bildirisini imzalayanlar hakkında verdiği "hak ihlali" kararına, "Bayrağımızın altında yaşayan ve teröre destek veren herkes bizim gözümüzde katildir" diyerek tepki gösterdi. Mardin’in Nusaybin ilçesinde 1 Mayıs 2016'da hendek operasyonunda 3 arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Hakan Duygal'ın eşi Sibel Duygal ve annesi Ayşe Duygal, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" olarak adlandırılan metne imza atan bazı akademisyenlerin, "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları" gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği hak ihlali kararına tepki gösterdi. Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı şehitliğindeki eşinin mezarını ziyaret eden şehit eşi Sibel Duygal, Meyra, Mustafa Berk ve Şükrü Buğra adında 3 çocuğunun babasız büyüyeceğini söyledi.

Alınan kararın şehitler adına yakışmadığını ifade eden Duygal, “Eşim 1 Mayıs 2016 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde hendek operasyonlarında şehit oldu. 2 erkek bir kızım var. Eşim şehit olduğunda çocuğum 10 aylıktı ve babasını hiç tanımıyor. Düşündüğüm tek bir şey var, bu bayrak altında şehitlerimizin kanının olduğu bu bayrağın altında yaşayan ve teröre destek veren herkes bizim gözümüzde katildir. Doğmamış çocuklarını görmeyen bir sürü şehit çocuklarımız var. Benim çocuklarım da babalarının gününü göreceği zaman babaları şehit düştü. Çok acı ve çok gurur verici bir şey. Geride kalan 2 tane aslan parçası oğlum var. Anayasa Mahkemesindeki alınmış olan kararı da kınıyoruz, şehitlerimiz adına yakışmadı” diye konuştu.
Şehit annesi Ayşe Duygal ise Anayasa Mahkemesi kararına tepkisini dile getirirken, "Parmağı içinde olan herkesin ciğerleri yansın. Bizi yaktılar ve oğlumun 3 tane çocuğu var. Onlar yansın başka şey demiyorum" dedi.

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