AYKOME kararları meclisten geçti

( SAMSUN )- İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: "SAMGAZ’cılarla her gün kavga ettik. Hatta bizi tehdit ediyorlar" SAMSUN



- İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Yönetmeliği’nin değişen maddelerinin görüşülmesi sırasında yüklenici firmaların bahsettikleri yerden daha fazla alanda tahribat yol açtıklarını ifade ederek, “Belediye olarak bunun çok sıkıntısını çektik. SAMGAZ’cılarla her gün kavga ettik. Hatta bizi tehdit ediyorlar. ‘Doğal gaz mı istemiyorsun? Olmazsa ben böyle yaparım. İşine gelirse’ gibi durumlarla göz göze geliyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Cumhuriyet Meydanı’ndaki meclis toplantı salonunda gerçekleşti. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen 26 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 24 madde oy birliği ile 2 madde ise oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. Yüklenici firmaların altyapı ve üstyapı kazılarında oluşturduğu tahribat ve belediyelerle aralarındaki anlaşmazlıkların görüşüldüğü maddede söz alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, SAMGAZ ile bu konu yüzünden geçmiş dönemlerde de büyük kavgalar ettiklerini ifade ederek yönetmelik değişikliklerinin keskin ifadelerle yapılması gerektiğini söyledi.



Kararın okutulmasından önce bilgi veren Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, “Geçen komisyonda bazı meclis üyesi arkadaşlarımızın AYKOME kararlarıyla ilgi soruları vardı. Komisyonda beklettiğimiz yönetmelik değişikliği maddelerini meclis gündemimize tekrar aldık. Görüşülerek karara bağlanması için tekrar meclis üyelerimizi bilgilendiriyoruz” dedi.

Vatandaşlara yansıtılıyor AYKOME yönetmeliğinin değişen maddeleri ve gerekçeleri hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, “Kazı çalışmalarında herhangi bir mali, hukuki ve cezai tüm sorumlulukların altyapı yatırımcı kuruluşuna ait olduğu hususu AYKOME Yönetmeliği’nde mevcut olduğundan ayrıca noter onaylı taahhütname istenmesinin gereksiz olduğu kanaatine vardık. Ayrıca yatırımcı firmaların ihaleli işlerinde teminat süresinin 1 yıl olması sebebi ile yönetmeliğimizdeki 3 yıl sürenin uzun olduğu kanaatine varıldığından süre 1 yıla düşürülmüştür. Ayrıca AYKOME yönetmeliğindeki uygulamada kazı genişlikleri 2,25-3 metre arasında alınarak hesaplama yapılmaktadır. Doğalgaz yatırım şirketlerinin temel bir ihtiyacı karşılamak üzere yatırım yaptıkları ve harcamaların tarifeler yoluyla vatandaşlara yansıtıldığı dikkate alındığından maliyetin düşürülmesi maksadı ile değiştirilmesi öngörülmüştür” diye konuştu.

Demirtaş: “SAMGAZ bizi tehdit ediyor” Kararların okunmasının ardından söz alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kurumlar yollarda kazı yapıyor, 4-5 ay oraya kimse girmiyordu. Yağmur yağıyor, sel oluyor. 1 metre kazdıkları yer 3,4 metre oluyor. Kapatırken 2-5 metreyi kapatıyorsunuz. Hesaplaşırken, ‘Ben burayı 1 metre kazdım’ diyorlar. Böyle açık kapı bırakmamak lazım. O zaman açtıkları yeri hemen kapatsınlar. Açık kapı bırakmayalım. Eğer kapatamıyorlarsa da alanı kapatmamız lazım. Bu uygulama bizi çok rahatsız eden bir durumdu. Bizim yollarımız standart değil ki. AB standartlarına uygun değil. Bir tarafta eşilen yol tüm yolu bozarak yapmamıza neden oluyor. O bölgede bir çalışma yapılmamış olsa o yol bozulmayacak. Yapılan çalışmaya bağlı olarak yol bozuluyor. Belediye olarak bunun çok sıkıntısını çektik. SAMGAZ’cılarla her gün kavga ettik. Hatta bizi tehdit ediyorlar. ‘Doğalgaz mı istemiyorsun? Olmazsa ben böyle yaparım. İşine gelirse’ gibi durumlarla göz göze geliyoruz. Böyle bir durum oluşturmamamız gerekiyor. Uygulama içerisinde maalesef böyle şeyler yaşanıyor. O manada açtıkları yeri zamanında yapamıyorlarsa, fiili duruma göre ölçümler yapılarak hesaplaşma yapılırsa daha iyi olur. İnternetçiler de, ‘ben 0,25 cm açtım diyor. O kadar açıyorlar ama bir ay sonra açılan yer 1 metre oluyor. Sel alıyor, yol çöküyor derken iş değişiyor. İşler değişince de belediye olarak biz ayrıca bir bedel ödemek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu hesaplamaların Büyükşehir Belediyesi, alt belediyeler ve ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirlenmesi lazım” şeklinde konuştu.

Söz alan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise herkesin para üzerinden konuştuğunu, önemli olanın doğal gazın ilçelere en kısa sürede gelmesi ve vatandaşların hizmet alması olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından AYKOME kararları ekte sunulduğu gibi değiştirilerek meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Meclisi bir sonraki toplantısını 19 Ağustos’ta gerçekleştirecek.