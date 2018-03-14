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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ayışığı Meydanı'nın ihalesi yapıldı

Ayışığı Meydanı'nın ihalesi yapıldı

Yeni meydanın drone detayları

( ORDU )- Ordu’nun Altınordu ilçesinde miting, konser ve buna benzer etkinliklere ev sahipliği yapacak Ayışığı Meydanı ihale edildi ORDU

Uzunlu Bild Allah Miting Alanı 


- Ordu Büyükşehir Belediyesinin Altınordu ilçesinde başlattığı “Ayışığı Otoparkı ve Meydan Projesi”nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, otopark ve peyzaj düzenleme işinin ihalesi yapıldı. Projeyle ilgili açıklama yapan Ordu büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Proje alanında bir süre önce başladığımız dolgu çalışmalarını tamamladık ve ardından bazı yenilikler ilave ettiğimiz projemizin otopark ve peyzaj düzenleme işinin ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak meydan ve otoparkı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Başkan Yılmaz, projenin tamamlandığında büyük bir eksikliği gidereceğini belirterek, “Ordu ilimizin en önemli sorunlarından biri şehir meydanı, miting alanı, büyük programların ve fuarların yapılmasına uygun bir alanın olmayışı idi. Yaptığımız çalışmayla birlikte Ayışığı Meydanı olarak bildiğimiz ve 110 araçlık otoparkı olan bu meydanımızı, yaklaşık 484 araçlık otopark, şehir ve miting meydanı, fuar alanı ve her türlü faaliyetin yapılabileceği bir alan hâline getireceğiz. Böylelikle hem kıyı çizgisini düzgün bir hâle getirmiş ve otoparkı büyütmüş olacağız hem de şehrimiz güzel bir meydana kavuşmuş olacak” diye konuştu.
Proje kapsamında, otopark alanı 2 bin 644 metrekareden 13 bin 907 metrekareye ve araç kapasitesi de 110 araçtan 484 araca çıkarılacak. Kıyı yürüyüş yolları, oturma grupları, anıt, iskele ve büfe de inşa edilecek. 342 m uzunluğunda ve 6 m genişliğinde kıyı yürüyüş bandının yanı sıra vatandaşların oturup Karadeniz’in eşsiz manzarasına karşı çayını yudumlayabileceği büfe alanı ve oturma alanları hayata geçirilecek.
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