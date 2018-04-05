Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aydos Ormanında hava destekli narkotik uygulaması

Aydos Ormanında hava destekli narkotik uygulaması

Uygulamadan görüntü

Zırhlı Araçlar Emniyet Müdürlüğü Şüpheli Araç Narkotik Köpek Özel Harekat Polisleri 

-Ekiplerin şüphelileri arasmmıs
-Aydos Ormanındak uygulama
-Detaylar

( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

- İstanbul polisi Aydos Ormanı ve çevresi başta olmak üzere ilçenin birçok mahallesinde hava destekli, özel harekat polislerinin katılımıyla narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Sancaktepe İlçe emniyet müdürlüğü koordinesinde özel harekat polislerinin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı. Narkotik köpeklerin de katıldığı uygulama kapsamında, Aydos Ormanı içerisinde ve çevresinde ekipler, şüpheli araçları tek tek durdurarak aradı. Helikopter destekli gerçekleşen uygulamada, zırhlı araçlar da arama noktalarında tedbir amaçlı bekletildi. Kontrollerde, şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimleri de gerçekleştirildi.
Şüphelenilen bazı araçlarda narkotik köpeklerince araması yapılırken uygulamada çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı