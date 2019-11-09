Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aydınlı çocukların mektubuna Afrin'deki Mehmetçik'ten videolu teşekkür - AYDIN

Aydınlı çocukların mektubuna Afrin'deki Mehmetçik'ten videolu teşekkür - AYDIN

- Aydın 'ın Germencik ilçesindeki Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu - Mehmetçik'in mesajı - Öğrencilerin videoyu izlemesi - Öğrencilerin şiir okuması ve asker selamı vermesi Aydın lı çocukların mektubuna Afrin'deki Mehmetçik'ten videolu teşekkürAYDIN (AA) - Aydın 'ın Germencik ilçesinde anaokulu öğrencilerinin gönderdiği mektuba Afrin'de görev yapan Mehmetçik, video çekerek teşekkür etti.Çocuklar Gülsün Diye Anaokulunda eğitim gören öğrenciler, Afrin'de görev yapan askerlere 15 gün önce mektup yolladı.Çocukların duygularını aktardığı mektubun ellerine ulaşması sonrası Mehmetçik de bir video çekerek öğrencilere teşekkür etti.Videoda öğrencilere sevgilerini gönderen bir teğmen, " Aydın Germencik’te eğitim gören çocuklarımıza selam olsun. Bizler elleri ve bedenleri küçük olan ama yürekleri büyük olan sizin gibi çocuklar için buradayız. Derslerinize iyi çalışın. Öğretmenlerinizin sözlerini dinleyin çünkü sizler bizim geleceğimize ışık tutacak nesillersiniz. Sizleri çok seviyor, hepinizin gözlerinden öpüyoruz." ifadelerini kullandı.Videoyu izleyen öğrenciler mutluluklarını dile getirirken askeri kıyafet giyen bazı öğrenciler de Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e de asker selamı gönderdi.

Askeri Kıyafet Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı