Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Aydın sele teslim oldu...Yollar ve semt pazarı göle döndü...Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aydın sele teslim oldu...Yollar ve semt pazarı göle döndü...Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastıran yağmur

Pazarcı Akalan Semt Pazarı Güneşli Polis Ekipleri 

-cadde ve sokakların dereye dönmesi
-Yağmurdan çadırlar altına sığınanlar
-Sular altında kalan tezgahlar
-pazar yerinde koşuşturanlar
-Dereye dönen karayolu
-Devrilen ağaçlar
-Yollarda seyretmekte zorlanan araçlar
-Genel ve detay görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağnak yağış cadde ve sokakları dereye döndürdü. Yağış nedeniyle semt pazarında tezgahlar sular altında kalırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle dereye dönene Aydın-İzmir karayolunda araçlar seyretmekte zorlandı. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Güne güneşli ve sıcak bir hava ile başlayan Aydın’da akşam saatlerinde aniden yağmur başladı.
Bir anda şiddetini arttıran sağnak yağış nedeniyle logarlar yetersiz kalınca cadde ve sokaklar dereye döndü. Pazar pazarının kurulduğu Kurtuluş mahallesinde pazarcıların tezgahları sular altında kaldı. Yağmurda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı tezgahlardaki malları yağmur suları alıp götürdü. Öte yandan Aydın-İzmir karayolunun bazı bölgelerinde karayolunda biriken sulardan araçlar geçmekte zorlandı. Yağış nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, birçok bölgede yağmurla birlikte başlayan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Yaklaşık yarım saat devam eden yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonuncu taşkın yaşanan bölgelerdeki olumsuzluklar giderildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı