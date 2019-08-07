- Aydın POMEM’de 459 polis adayı mezun oldu

--Saygı duruşu ve istiklal marşı

--Pomem Müdürü konuşma

--Yaş kütüğüne plaket çakılması

--Vali Konuşma

--Tören geçişi

--Kep atma



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’da Polis Meslek Eğitim Merkezi 23.dönem mezuniyet töreni protokol ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Aydın POMEM’de 459 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı. Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Aydın POMEM Müdürü Şinasi Dur, “Eğitim merkezimiz ülkemizin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren emniyet teşkilatımıza polis yetiştiren merkezlerimizden birisidir. Ülkemizin içinden geçmiş olduğu zorlu dönemde de faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirerek, teşkilatımıza personel kazandırmaya aralıksız devam etmektedir. Bugün 459 kahramanımızı teşkilatımızın birer şerefli mensubu olarak, 57 ilimize uğurlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise törende yaptığı konuşmada, “Emniyet teşkilatımız bugün zamanın ruhunu kavrayan uygar dünyayı anlayan önemseyen hukukun üstünlüğü temel hak ve özgürlükler insan hakları konularında duyarlı polisler yetiştirmek misyonunu yüklenmiş bulunmaktadır. Polis devletimizin güçlü yüzü, vatandaşımızın yasal işlerini yaparken güven kaynağı, ancak suç işlemeye niyetlenenleri caydıran ve suçluların da korkulu rüyası olan devletimizin çelik pençesidir” diye konuştu.

Törende dönem birincisi polis adayı Musa Çelik tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 23.dönem mezuniyet töreninde ilk üçe giren polis adaylarına Vali Yavuz Selim Köşger tarafından hediye ve plaket takdim edildi. tören 459 polis adayının kep atması ile son buldu. (OD-MB-Y)

