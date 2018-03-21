Aydın Jandarmasından Nevruz operasyonu: 87 gözaltı

--Araçların aranması

--Köpeklerin araması

--genel görüntüler



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzur ve güveni için Nevruz öncesi operasyon düzenlendi.

İl genelindeki çeşitli noktalarda yapılan uygulamalarda jandarmanın yanı sıra arama ve iz takip köpekleri silah ve uyuşturucu geçişine izin vermedi. Yapılan uygulamalar kapsamında çok sayıda aranan kişi yakalandı. Umurlu Jandarma kontrol noktası başta olmak üzere ilin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşları memnun etti. Aydın il genelinde Nevruz öncesi Uyap uygulamasında vatandaşların huzur ve mutluluğu için yapılan operasyona 358 Jandarma personeli katıldı.

Elbet ve Uçuk isimli Jandarma Narkotik Arama ve İz Takip Köpeklerinin de katıldığı operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü FETÖ/PDY terör örgütü üyesi, 26’sı uyuşturucu madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, 8’i çocuğun cinsel istismarı, 6’sı kayıp şahıs, 8’i uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, 7’si tehdit ve yaralama, 6’sı nafaka hükümlerine uymamak ve 22’sinin de çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yapılan aramalarda 435 gram esrar maddesi, 6 gram metafetamin maddesi ile dijital materyaller ve yasak yayın evlerine ait kitap ve dokümanlar ele geçirildi.

