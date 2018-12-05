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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın'daki jeotermal enerji projesine tepki

Aydın'daki jeotermal enerji projesine tepki

- Kızılcaköy Mahallesi sınırları içerisinde santralin kurulacağı alandan detaylar - Jandarma ve polisten detaylar - Aydın Vali Yardımcıları Mustafa Hulusi Arat'ın konuşması - Eylem yapan mahalleliden detaylar - Santralin yapılması planlanan arazinin çitle çevrilmesine 3 gündür tepki gösteren grup, Vali Yardımcısı Arat'ın ÇED raporu sonuçlanıncaya kadar firmanın çalışma yapmayacağı sözünü vermesinin ardından alandan ayrıldıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde yapılması planlanan jeotermal enerji santraline karşı çıkan bir grup mahallelinin santralin yapılacağı arazinin etrafının çitle çevrilmesine yönelik tepkisi, vali yardımcılarıyla yapılan görüşmenin ardından sona erdi. Aydın Vali Yardımcıları Mustafa Hulusi Arat ve Yücel Gemici, Kızılcaköy Mahallesi sınırları içerisinde santralin kurulacağı alanın firma tarafından çitle çevrilmesine karşı 3 gündür eylem yapan mahalleliyi ziyaret etti.Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Arat, firmanın kendisine ait olan arazinin etrafını çevirmesinin olağan olduğunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun onaylanmadan herhangi bir çalışma yapılamayacağını söyledi.

Arat, "İzinlerini çıkarır sürecini tamamlarsa, ilgili merciler izin verirse işini yapar. Yasalar ne diyorsa o çerçevede hareket edeceğiz. Tek taraflı yanlış bilgilendirme yok. Onlar başvurularını yapmışlar. Süreç devam ediyor. İzinlerini almadan bu işi yapamazlar. Buna biz izin de vermeyiz Henüz ÇED raporu çıkmamış. Şu aşamada kimsenin yapacağı kanunsuzluğa izin vermeyiz. Ortada çok yalan var. Doğrusunu öğrenmek isteyen herkese biz anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan Leyla Cihanşen de jeotermal yerine tarım yapıp sağlıklı ürün yetiştirmek istediklerini söyledi.

Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Arat, ilgili firma yetkililerinin araziden ayrılacağını ve ÇED raporu onaylanıncaya kadar herhangi bir çalışma yapılmayacağı sözünü vermesinin ardından vatandaşlar da alanı terk etti.İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Orhan Yurdakul da vali yardımcılarına eşlik etti.

Polis Salar Enerji Santrali Evrese Tarım 

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