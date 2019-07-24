Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aydın’daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Aydın’daki cinayetin zanlısı tutuklandı

-Adliyeden görüntü

Ali İl Psikoloji Katil Zanlısı Polis Ekipleri Cinayet 

--Zanlının getirilmesi
--Adliyeye giriş

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Köşk ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü işlenen cinayetin zanlısı M.P İzmir’de yakalandıktan sonra, getirildiği Aydın’da mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelmişti. 42 yaşındaki Mehmet Biçer Pazar günü evlerinin hemen yanında bıçaklanarak ve başı parke taşı ile ezilerek öldürülmüştü. Cinayet Mahallinden Köşk Çayı kenarına kadar sürüklenip terk edilen Mehmet Biçer’in cansız bedeni sabah saatlerinde bulunmuştu. Polis ekipleri olaydan sonra yaptığı incelemeler sonucu cinayeti Mehmet Biçer’in 21 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı bulunan komşusu M.P.’nin işlemiş olabileceği ihtimali ile çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan kanlı elbiselerin M.P.’ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaydan sonra çalışmaları yoğunlaştıran polis ekipleri 21 yaşındaki katil zanlısı M.P.’nin İzmir’de olduğunu belirledi. İzmir polisi tarafından yapılan operasyonla M.P yakalanarak gözaltına alındı. İzmir’de yakalanarak Aydın’a getirilen katil zanlısı M.P, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.P adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (OD-Y)
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı