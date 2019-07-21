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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Aydın’da yangın...Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor

Aydın’da yangın...Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor

Aydın ' ın Nazilli ilçesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla ormanlık alana doğru ilerleyen yangını söndürmek için ekipler bölgeye hareket etti. Havadan müdahale edilemeyen yangın olumsuz hava şartları nedeniyle büyük tehlike oluşturuyor. Yangın saat 22:30 Nazilli ' ye bağlı Kırsal Toygar mahallesi ile Esenköy mahallesi arasındaki makilik alanda başladı.

Ormana Ormanlı Makilik Alan 


Henüz nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ulaşımın da güç olduğu yangını söndürmek için Orman Yangını söndürme ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu arasında kalan Karıncalıdağ ' da bulunan büyük ormanlık alana doğru hızla ilerleyen yangını söndürmek için ekipler çalışmalarına başladı.
Ancak yangına havadan müdahale edilememesi ve havanın aşırı rüzgarlı olması yangının daha da büyüme riskini arttırıyor. Şu anda yangın ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
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