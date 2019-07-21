Aydın’da yangın...Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor



Henüz nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ulaşımın da güç olduğu yangını söndürmek için Orman Yangını söndürme ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu arasında kalan Karıncalıdağ ' da bulunan büyük ormanlık alana doğru hızla ilerleyen yangını söndürmek için ekipler çalışmalarına başladı.

Ancak yangına havadan müdahale edilememesi ve havanın aşırı rüzgarlı olması yangının daha da büyüme riskini arttırıyor. Şu anda yangın ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

