Aydın'da uyuşturucu operasyonu

- Ele geçirilen Hint kenevirlerinden görüntülerAYDIN (AA) - Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 312 kök Hint keneviri ele geçirildi.Kocagür Mahallesi'nde sazlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, İ.Ö'ye ait tarlanın kenarındaki sazlık alanda boyları yaklaşık 4 metre olan 312 kök Hint keneviri ele geçirildi.Gözaltına alınan İ.Ö'nün jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.