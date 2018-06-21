Aydın'da uyuşturucu operasyonu - 3 kişi tutuklandı
- Aydın 'da uyuşturucu operasyonu - 3 kişi tutuklandı - Şüphelilerin adliyeden çıkış görüntüsü Aydın 'da uyuşturucu operasyonu - Efeler, Söke ve Kuşadası ilçelerinde gözaltına alınan 3 kişi tutuklandıAYDIN (AA) - Aydın 'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi takibe aldı.Efeler, Söke ve Kuşadası'nda yapılan eş zamanlı operasyonda H.Ü, N.A. ve C.R. gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerindeki aramada 75 gram metamfetamin ve bir tabanca ele geçirildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler cezaevine gönderildi.