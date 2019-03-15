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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Aydın'da 40 sakız koyunu dağıtıldı

Aydın'da 40 sakız koyunu dağıtıldı

- Törenden genel görüntü - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun konuşması - DetaylarAYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı ilçesinde kura ile 40 sakız koyunu dağıttı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bir tesiste sakız koyunu dağıtım töreni düzenlendi.
Törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, görevde oldukları sürece sakız koyunlarını vatandaşlara vermeye devam edeceklerini söyledi.

Üreticiye destek olmak için piyasanın altında fiyatlara yem de sattıklarını aktaran Çerçioğlu, "Üreticinin girdi maliyetlerini aşağıya çekmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Biz her zaman sizin yanınızdayız, olmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de tarıma destek vermeye devam edeceğiz." dedi.
Törenin ardından çekilen kura ile 40 koyun vatandaşlara verildi.
Programa, Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk de katıldı.

Tarım 

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