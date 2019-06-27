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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

- Didim ilçesinden botla denize açılmış 22 kaçak göçmenden görüntü - Detaylar - Organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 107 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik 2'si karada 2'si denizde 4 ayrı operasyon düzenlendi.
Termal kameralar yardımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 107 düzensiz göçmen yakalandı.Operasyonlarda, organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı.Yakalanan yabancı uyruklular, Didim Limanı'na götürülürken, gözaltına alınan 3 organizatörün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Kamera Yurt Dışı 

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