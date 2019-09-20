Ayaklarını uzattığı gerekçesi ile gaziyi darp edenler hakim karşısında



- Bursa’da tatil için gittiği Gemlik ilçesinde dinlendiği kafede ayaklarını masaya uzattığı gerekçesi ile Gazi Ömür Karaman’ı darp eden 4 zanlı hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen 4 sanıktan 2’sı tahliye edilirken 2 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verildi.

Kuzey Irak'ta teröristlerin konvoyuna uzaktan kumandalı bombalı saldırı düzenlemesi sonucu vücuduna 34 tane şarapnel parçası isabet eden ve 6 ay yoğun bakımda kalan ardından gördüğü tedaviyle 2 yıl sonra yürümeye başlayan yüzde 92 engelli gazi Ömür Karaman, Ankara'dan Bursa'ya yeğenlerini görmeye geldi. Gürsu'daki yeğenlerini yanında 1 gece kalan gazi Karaman, ertesi gün deniz havası almak ve yüzmek için Gemlik ilçesi Kumsaz Sahili'ne gitti. Gazi Karaman, denizde biraz yüzdükten sonra kafeye dinlenmek için oturdu. Burada ayaklarını da sandalyeye uzatan gaziyi işletmenin sahibi ayaklarını indirmesi konusunda uyardı. Yapılan uyarının ardından gazi olduğunu yüzde 92 engelli olduğunu söylemesine rağmen iş yerinde bulunanların saldırısına uğradı. Gözü moraran, dudağı patlayan, ayakları ezilen ve sırtına demir çubukla vurulan gazi, ölümden döndü. Gaziyi darp ettikleri tespit edilen Ö.Ş, N.İ.K, S.Ş. ve Ü.T. isimli 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak suçundan dava açılan tutuklu 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasına Gazi Ömür Karaman katılmazken, sanıklar ve aileleri mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz hakkı alan sanıkların 4’ü de söz konusu suçlamayı kabul etmezken sanık Ö.Ş. olay günü Gazi Ömür Karaman’ın kendisine küfür ettiğini iddia ederek, “Ben kafede çalışırken bir adam ayaklarını sandalyenin üzerine uzattı. Ben de ona ‘Ayaklarını kaldırır mısın, sandalyeyi sileceğim’ dedim. Bunun üzerine adam bana ‘Sen git, başkanın gelsin’ dedi.

Daha sonra kalktı ve küfür ede ede kafeden ayrıldı. Kafeden çıktıktan sonra da küfür etmeye devam ediyordu. Ben de ona ‘Sen bana mı küfür ediyorsun’ diye sordum. Yanına gittim bana yumruk attı. İkimiz de yere düştük aramızda boğuşma yaşandı. Engelli olduğunu bilmiyordum. Kavga etmeye başladık. Sonra da polisler geldi. Yaşananlardan dolayı üzgünüm” dedi.

Diğer sanık Ü.T. de Ö.Ş. ile benzer ifadeler vererek, “Ben bayram ve tatillerde kafede çalışıyordum. Olay günü kavga esnasında orada değildim. Şezlongların olduğu taraftaydım. Kavga olduğunu başkalarından duydum. Gidip baktığımda Ö.Ş’yi de kavga ederken gördüm. Gözü mor, elleri şişmişti. Ben kavgaya karışmadım” dedi.

Mahkeme heyeti 4 sanığı dinledikten sonra sanıklardan N.İ.K’nin tahliyesine, S.Ş’nin adli kontrolle tahliye edilmesine Ö.Ş. ve Ü.T’nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. (DE-

