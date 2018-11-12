Ayakları tutmayan köpek tedavi altına alındı - VAN
- Arka ayakları tutmayan yavru köpekten detaylar - Gürpınar Belediyesi ekiplerinin yavru köpeği sakinleştirmesi - Gürpınar Belediyesi ekiplerinin yavru köpeği araca alması - Van Hayvan Barınağında muayene detayları - Veteriner Hekim Özge Kerem ile röportajAyakları tutmayan köpek tedavi altına alındıVAN (AA) - Van 'ın Gürpınar ilçesinde, arka ayakları tutmayan yavru köpek tedavi altına alındı.İlçe merkezinde ayakları tutmayan köpeği gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.Veteriner hekimlerin yaptığı kontrollerde doğuştan iki ayağı tutmayan köpek, tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.Yavru köpeğin durumunun iyi olduğunu belirten veteriner hekim Özge Kerem, "Genel muayenesini yaptıktan sonra röntgenini çektik. Köpeğin arka bacaklarında doğuma bağlı anormalliğin olduğunu tespit ettik. Bir bacağında iki, diğer bacağında üç ayak parmağı var. Bu durumda yapılacak çözüm protezdir. Köpeğimiz burada kalacak, biz onu gözetim altında tutacağız ve gerekli tedavisini yapacağız." diye konuştu.