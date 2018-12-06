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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ayakkabı ve iç çamaşırında 1 kilo 200 gram eroinle yakalandı

Ayakkabı ve iç çamaşırında 1 kilo 200 gram eroinle yakalandı

ADLİYEYE GETİRİLİŞİ

Uyuşturucu Madde Emniyet Müdürlüğü Yolcu Otobüsü Harekete Geç İç Çamaşırı 

-YAKALANAN EROİN
-EROİNİN AYAKKABI İÇERİSİNDEKİ FOTOĞRAFI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, yolcu otobüsüne yapılan operasyonda ayakkabı ve iç çamaşırına gizlenmiş 1 kilo 200 gram eroinle yakalanan 18 yaşındaki M.E. adlı şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. TEM Otoyolu üzerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli yolcu otobüsünü durdurarak içerisinde arama yaptı. Yapılan arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen 18 yaşındaki M.E.’nin üst aramasında ayakkabıları ve iç çamaşırına gizlenmiş 1 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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