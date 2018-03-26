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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ayak izleri 12 faili meçhul hırsızlığın zanlılarını ele verdi - KAYSERİ

Ayak izleri 12 faili meçhul hırsızlığın zanlılarını ele verdi - KAYSERİ

- Zanlıların sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Zanlıların hastaneden çıkarılması - Hastaneden genel ve detay görüntülerAyak izleri 12 faili meçhul hırsızlığın zanlılarını ele verdi - Kayseri 'de akü ve mazot hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişinin ayak izlerinden 12 faili meçhul hırsızlık olayı çözüldüKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de akü ve mazot hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişinin ayak izlerinden zanlıların 12 faili meçhul hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, Himmetdede bölgesindeki ev, iş yeri ve araçlardan çok sayıda akü ve mazot çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.Hırsızlık olaylarının medyana geldiği civarda araştırma yapan jandarma, kısa süre önce hırsızlık suçundan yattıkları cezaevinden çıkan H.G. A.B. ve H.H.K'yı takibe aldı.Şüpheliler hırsızlık yaparlarken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ayak izlerinin daha önce meydana gelen olaylarda alınan izlerle uyuştuğu belirlendi. Şüphelilerin 12 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çalınan malzemeler sahiplerine teslime edildi.

Hastane Jandarma Faili Meçhul Akalan Hırsız 

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