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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ayağı iplere dolanıp elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldı

Ayağı iplere dolanıp elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldı

Leyleklerden detay

Mahsur Kaldı Elektrik Direği Bild Irak 

-Kurtarma çalışması
-Leyleğin doğaya bırakılması

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te ayaklarına ip dolanınca elektrik direğinde mahsur kalan leylek, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı. Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde ayağına ip dolandığı için elektrik direğinde mahsur kalan leyleği fark eden vatandaşlar, durumu DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ görevlileri leyleği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Durumu iyi olan leylek, bakımı yapılıp beslendikten sonra tekrar doğaya bırakıldı.
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