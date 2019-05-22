- Avusturya’da Geçici Hükümet Göreve Başladı



- Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, bakanların atamasını yaparak Şansölye Sebastian Kurz yönetimindeki geçici hükümete onay verdi. Avusturya'da erken seçimlerin yapılacağı eylül ayına kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet yemin ederek göreve başladı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, görevlendirdiği Şansölye Sebastian Kurz’un yönetimindeki geçici hükümete onay verdi. Atamalara göre, yeni İçişleri Bakanı Eckart Ratz, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Valerie Hackl, Sosyal Hizmetler Bakanı Walter Pöltner, Savunma Bakanı Johann Luif ve Spor Bakanı Juliane Bogner Strau oldu. Eski Hükümetin koalisyon ortağı Heinz-Christian Strache’nin adından boşalan Şansölye Yardımcılığı koltuğuna Hartwig Löger getirildi.

Aşırı sağcı partiden boşalan 5 bakanlığa, Şansölye Sebastian Kurz’un sunduğu isimlerin getirilmesini onaylayan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, yemin töreninde yaptığı konuşmada geçici hükümetin istikrar ve huzur içinde erken seçimlere gidilmesi için özveriyle çalışması gerektiğini söyledi.



Şansölye Sebastian Kurz yeminin ardından yaptığı konuşmada Avusturya’nın olağanüstü koşullardan geçtiğine değinerek, “Kriz içindeki bir partinin (FPÖ) ülkeyi krize sürüklemesini engellemek için gerekli adımları atmamız gerekiyordu” dedi.

Geçici seçim hükümeti, parlamentoda yapılacak güven oylaması sonrası Şansölye Sebastian Kurz’un Eylül’de yapılacak seçim sonrası kurulacak yeni kabine kuruluncaya kadar görev yapacak.

