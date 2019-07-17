Avustralyalı sporcu yer çekimine meydan okuyor



- Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri"nde nefes kesen atlayışlar gerçekleştiren Dünyanın tanınmış wingsuit exit (yarasa kanat) sporcusu 31 yaşındaki Avustralyalı Chris Byrnes'in, ölümü göze alarak yer çekimine meydan okuduğu uçuşlar nefes kesiyor. Wingsuit exit sporunun dünyaca ünlü genç sporcusu Byrnes'in yüksek noktalardan saatte 300 kilometrenin üzerine ulaştığı hızla dik ve sarp kayalıklar arasından ilerleyerek yaptığı uçuşlar yürekleri ağızlara getiriyor. Dünyanın birçok yüksek noktasından atlayarak tehlikeli uçuşlar gerçekleştiren deneyimli sporcunun kask kamerasıyla kaydettiği görüntüler izleyenleri hayrette bırakıyor.

