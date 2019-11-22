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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Avustralya'da Müslüman kadına çirkin saldırı

- Avustralya'da Müslüman kadına çirkin saldırı

Saldırganın kafeye girmesi

Gesi Saldırı Hamile Kadın 

-Saldırganın hamile kadınla konuşması
-Hamile kadına saldırı anı

( SİDNEY ) SİDNEY

- Avustralya'da 38 haftalık hamile olan Müslüman bir kadın, arkadaşlarıyla yemek yediği kafede tekmeli yumruklu saldırıya uğradı. Avustralya'nın Sidney kentinde Müslüman bir kadın çirkin bir saldırıya uğradı. Parramatta bölgesi Kilise Caddesi'nin yakınlarında bulunan bir kafede arkadaşlarıyla oturan 31 yaşındaki Rana Elasmar, kafeye sonradan giren bir erkek tarafından darp edildi. Saldırgan, 38 haftalık hamile olan Elasmar ile bir süre konuştu, daha sonra defalarca yumruk atarak yere düşürdü. Irkçı saldırgan, çevredekilerin yardımıyla durduruldu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 43 yaşındaki saldırgan Stipe Lozina, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırgan, Parramatta Yerel Mahkemesinde yargılanacak.
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