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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avukattan duruşma salonunda evlenme teklifi - ANTALYA

Avukattan duruşma salonunda evlenme teklifi - ANTALYA

- Antalya Adliyesinin dış/genel planı - Avukatın duruşma salonunda evlenme teklifi yapmasıANTALYA (AA) - Antalya 'da bir avukat, mahkemeye tanık olarak çağrıldığını düşünen kız arkadaşına duruşma salonunda evlenme teklifi yaptı. Antalya Barosu avukatlarından Bilge Kağan Konyalıgil, öğretmen olan kız arkadaşı Duygu Aygüzer'e ilginç bir evlenme teklifi yapmak istedi.Konyalıgil, ilk olarak bir davada tanık olarak dinleneceğine dair tebligat gönderdiği nişanlısının Antalya Adliyesine gelmesini sağladı.Kurgulanmış duruşma salonuna tanıklık yapmak için giren Aygüzer'e, hakim gibi davranan kişi sorular sordu. Daha sonra hakim, avukat Konyalıgil'e söz verdi.Bu sırada cebindeki yüzüğü çıkararak diz çöken avukat, kız arkadaşına evlenme teklif etti.Şaşkınlık yaşayan Aygüzer, erkek arkadaşının evlenme teklifini kabul etti.Duruşma salonunda yaşanan evlenme teklifi kamerayla kaydedildi.Konyalıgil çifti, tekliften kısa süre sonra düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Duruşma Salonu Kız Arkadaş Düğün Töreni Kamera Öğretmen 

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