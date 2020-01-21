Avukatlık bürosundaki alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 yaralı

-Başka bir yaralının sedye ile çıkarılıp ambulansa bindirilmesi

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( ANKARA )-Avukat başından yaralandı ANKARA



- Ankara’da bir plazada avukat ile müvekkillerinin yakınlarıyla aralarında çıkan tartışma sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yaşam Caddesi'nde bir plazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alacak verecek davası üzerine Avukat Ş.Ö’in ofisine gelen müvekkil Tahir A. , Abdurrahim. A. , Mehmet. T. ve kimliğini tespit edilemediği bir kişiyle ile bir süre konuşmaya başladılar. Konuşmaların tartışmaya dönüşmesiyle birlikte Tahir A., Abdurrahim. A., Mehmet T. alacak verecek davası gerekçesiyle, Avukat Ş.Ö.'e saldırmaya başladılar. Avukat Ö. gelen saldırılara silahla karşılık verdi. Silahın ateşlenmesi sonucunda saldırgan Tahir A. bacağından yaralanırken, avukat Ö. ise gelen darbeler sonucunda kafasından yaralandı. Plaza’dan ses gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tahir A.’ya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri Abdurrahim A., Tahir A. ve Mehmet T.’yı gözaltına aldı. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şahıs hakkında yakalama çalışması devam ediyor.



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