Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avrupa şampiyonu halterci altınla ödüllendirdi - ORDU

Avrupa şampiyonu halterci altınla ödüllendirdi - ORDU

- Halterde Avrupa Şampiyonu Yusuf Fehmi Genç'in Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın makamına gelişi - Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın açıklaması - Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın sporcuyu altınla ödüllendirmesiAvrupa şampiyonu halterci altınla ödüllendirdiORDU (AA) - Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 17 yaş altı kategorisinde 61 kiloda koparmada bronz, silkmede altın madalya alarak toplamda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Yusuf Fehmi Genç'i altınla ödüllendirdi.Milli sporcu Genç, şampiyonanın ardından geldiği memleketi Ordu 'nun Ünye ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’yı makamında ziyaret etti.Başkan Tavlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Rakım Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yusuf Fehmi'nin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Şampiyon sporcunun mutluluğunu ve heyecanını hissettiklerini dile getiren Tavlı, "Gencimiz Avrupa’yı salladı. Sporcumuzu yürekten kutluyoruz. İlçemizin, ülkemizin gururu oldu." dedi.
Sporun her dalına destek olduklarını vurgulayan Tavlı, "Sporcularımız Türkiye’de, Avrupa’da ve Dünya’da derece yapıyorlar. Bizde karınca kararınca ilçemizin temsil noktasında tüm spor kulüplerimizin yanında olacağız." diye konuştu.
Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç de ülkesi ve ailesi adına gururlu olduğunu belirterek, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu ve bunun için çok çalıştığını ifade etti.
Ziyarete Milli Halterci Yusuf Fehmi Genç’in yanı sıra Ünye İlçe Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ve Antrenörü Cumali Tekin de katıldı.
Başkan Tavlı, sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Altın Madalya Şampiyon İsrail Gori 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı