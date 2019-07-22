Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avrupa'nın tek Budist ülkesi Kalmukya

Avrupa'nın tek Budist ülkesi Kalmukya

Budizim dünyadaki en yaygın beş dinden biri. Özellikle Asya‘da. Tayland, Myanmar, Moğolistan ve Kamboçya, en çok Budist'in yaşadığı ülkeler. Avrupa'da da pek çok kişi bu doğu yaşam felsefesinden etkilenmiş durumda. Fakat Avrupa'da bir Budist ülke olduğunu çok az kişi bilir. Euromaxx muhabiri Hendrik Welling Avrupa‘nın en doğu köşesine giderek Budistleri ziyaret etti.

Efes Muhabir Felsefe 

İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı