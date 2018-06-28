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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Avrupa Konseyi Zirvesi - Bulgaristan Başbakanı Borisov (1) - BRÜKSEL

Avrupa Konseyi Zirvesi - Bulgaristan Başbakanı Borisov (1) - BRÜKSEL

- Başbakan Boyko Borisov'un konuşması"Türkiye ile göç anlaşması devam etmeli" - Bulgaristan Başbakanı Boko Borisov: - "Türkiye ile göç anlaşması devam etmeli. Türkiye ile göç anlaşmasını sürdürmek ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye kalan ödemeyi yapması için çağrıda bulunacağım. Bu anlaşmaya İtalyan ve Avusturyalı meslektaşlarımın da destek vermelerine ısrar edeceğim"SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye ile AB arasında yapılan göç mutabakatının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye ile göç anlaşmasını sürdürmek ve Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye’ye kalan ödemeyi yapması için çağrıda bulunacağım." dedi.
Borisov, Brüksel 'deki Avrupa Konseyi Zirvesi öncesinde Bulgar basınına yaptığı açıklamada, toplantıda, AB'nin dış sınırlarını düzensiz göçe kapatması, sığınmacı kamplarının AB dışına taşınması ve Avrupa'daki sığınmacıların ikincil yerleştirmesinin adil yapılmasını isteyeceğini belirtti.
AB’nin dış sınırlarında "ön hatta" bulunan ülkelerin yükü omuzladığını ifade eden Borisov, bu ülkelerin göçün yükünü tek başlarına taşımamaları gerektiğini vurguladı.Borisov, Türkiye ile AB arasında yapılan göç mutabakatının önemli olduğunu dile getirerek, "Türkiye ile göç anlaşması devam etmeli. Türkiye ile göç anlaşmasını sürdürmek ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye kalan ödemeyi yapması için çağrıda bulunacağım. Bu anlaşmaya İtalyan ve Avusturyalı meslektaşlarımın da destek vermelerine ısrar edeceğim." diye konuştu.
- "Türkiye verdiği sözü dört dörtlük yerine getirmiştir"AB'nin göç anlaşması kapsamında Türkiye'ye söz verdiği ödemeyi büyük oranda yapmadığını öğrendiğini kaydeden Borisov, Bulgaristan'ın Türkiye ile sınır komşusu olduğunu ve geri kabul alanında bu ülke ile çok iyi bir işbirliği yapıldığını anlattı.Borisov, "Son AB - Türkiye zirvesinin Varna şehrinde yapılmış olması da bir tesadüf değildir. Biz, AB - Türkiye anlaşmasına destek vermek istiyoruz. Çünkü şu ana kadar komşumuz bu alanda verdiği sözü dört dörtlük yerine getirmiştir." ifadesini kullandı.Bulgaristan'ın durumunun Yunanistan ve İtalya'nın durumundan çok farklı olduğunu söyleyen Borisov, ülkesinin Avrupa'ya ulaşan sığınmacıları geri kabul etmeye hazır olmadığını belirtti.

Sığınmacı Toplantı Sığınmacılar Sığınma İtalyan 

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