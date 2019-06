Avrupa halter şampiyonunun hayatı bulduğu çanta ile karardı

-Ellerindeki belgeleri göstermeleri

- İki kere Avrupa Halter Şampiyonu olan ve ardından Türk nüfusuna geçerek Müslüman olan Can Van Deer Meer, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulduğu çantayı sahibine teslim etti. Ancak Meer bir süre sonra hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınınca adeta hayatı karardı. Türk olan Ferdane Van Deer Meer ile evlenen ve Müslüman olduktan sonra Türkiye’ye yerleşen eski Avrupa Halter Şampiyonu Can Van Deer Meer, bir süre Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evlerinde yaşadıktan sonra Antalya'ya yerleşti. Geçen yaz Çınarcık ilçesine ziyaret için gelen çift, dostlarını ziyaret ettikten sonra yola çıktı. Çınarcık ilçesindeki bir benzin istasyonundan araçlarına benzin alan Meer çifti, benzinlikten yaklaşık 300 metre uzaklıkta yerde bir el çantası buldular. Çantaya bakan çift içerisindeki kredi kartlarını gördüler. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına giderek çantayı teslim ettiler. Jandarma ise kartların ve çantanın sahibi olan M.G’yi çağırarak çantasını teslim etti. Ne olduysa bundan sonra oldu. Ferdane Van Deer Meer ve Can Van Deer Meer çifti Çınarcık’taki evlerine gittiler. Çok geçmeden Emniyet Müdürlüğü'nden gelen telefonla karakola davet edildiler. Her şeyden habersizce karakola giden çift, haklarında hırsızlık suçlaması olduğu öğrendiler. Neye uğradıklarını şaşıran çift geceyi emniyette geçirdi. Haklarındaki ithamları öğrendiklerinde kulaklarına inanamayan çift, davanın ilk duruşması için geldikleri Yalova adliyesinde duruma tepki gösterdiler. Ferdane Van Deer Meer, “Yolda giderken bir çanta bulduk. Bulduğumuz çantadan kredi kartları, kimlik ve araç ruhsatı çıktı. Her şeyden emin olmak için çantayı jandarmaya teslim ettik. Kredi kartları üzerinden dolandırıcılıklar oluyor, belki fakir birisidir. Mağdur olmasın dedik. Çanta sahibi bize teşekkür de etti. Hatta herkes eşinize böyle şeyler öğretiyorsunuz. Bunlar güzel şeyler diye bizi tebrik etti. Ardından bizi emniyete çağırdılar. Hakkımızda dava açıldı. Ben buradan herkese soruyorum. Ben bulduğum çantanın içerisinden para çalacak olsam o çantayı neden jandarmaya götüreyim? Bu parayı alsam gidip kendimi ele verir miyim? Yakarım ya da başka bir yere atarım. Eşim 61 yaşına geldi. Benim sağlık problemlerim var. Bu olaydan dolayı tedaviyi bile sürdüremiyorum. Bizim 2 bin TL’ye ihtiyacımız da yok. Maddi durumumuz zaten iyi” dedi.

Can Van Deer Meer ise, “Ben buradaki insanları görünce şok oldum. Umarım hakim gerekli cevabı verir. Bir daha kimseye iyilik yapmam. Böyle bir çanta daha bulursam tekmeyi atar geçerim” diye konuştu.