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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
AVM'nin istinat duvarı çöktü - BALIKESİR

AVM'nin istinat duvarı çöktü - BALIKESİR

- Çöken bölgeden detaylar - Yıkılma anı görüntüsü Balıkesir 'de AVM'nin istinat duvarı çöktü - Duvarın çökme anı, amatör kameraya yansıdıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden bir alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü.Akçay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin (AVM) yıkımının gerçekleştirildiği esnada, istinat duvarının üzerindeki asfalt yolda çatlaklar oluştu.Bunun üzerine park halindeki 6 araç çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Kısa süre sonra istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, sokağı demir bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı.Duvarın çökme anı, amatör kameraya yansıdı.

Alışveriş Amatör Kamera İstinat Duvarı Yaya Trafiği Alışveriş Merkezi 

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