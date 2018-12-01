Avcılar Midyat’ta okul onardı, öğrencilere yardım elini uzattı

-Örgenciler sınıfta iken

-Av Mevsimi ailesi yöneticilerinden Yusuf Sönmez örgencilere öğüt verirken

-Öğrenciler veliler sınıfta örgencilerle sohbet ederken

-Örgencilere getirilen hediyeler

-Sınıftaki örgenciler

-Örgencilere getirilen hediyeler

-Örgencinin yaptığı ay yıldızlı bayrak tutulurken

-Örgencilere hediyeler verilirken

-Av Mevsimi Ailesi Yöneticilerinden Yusuf Sönmez roportaj

-Örgecilerle sohbet edilirken

-Örgencilere hediyeler uzatılırken

-Midyat ilçesi Milli Eğitim müdürü Abdulkadir Altay roportaj

-Örgencilere hediyeler verilirken

-Öğrenciler ellerinde hediyelerle hatıra fotoğrafı çekmeye gelirken

-Örgenci Yusuf Akıncı Roportaj

-Örgencilerle hatıra fotoğrafı çekilirken



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Midyat ilçesinde avcılar tarafından bir okulda onarım yapılarak öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Av Mevsimi Ailesi, Midyat ilçesi Sarıköy mahallesinde bulunan ilkokulu onarıp öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Okulun tüm eksikliklerini imkanlar çerçevesinde karşılayan grup, öğrencilere de giyim ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Malzemeler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Durmaz, Av Mevsimi Ailesi Midyat Temsilcisi Yusuf Sönmez öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile örgencilere teslim edildi. Av Mevsimi Ailesi Midyat Temsilcisi Yusuf Sönmez, "Av Mevsimi Ailesi olarak 2014 yılında kurulduk. Bu tarihten sonra Diyarbakır, Van, Midyat Bardakçı ilkokulu ve şimdi de Sarıköy ilkokulunun bütün tadilat, tamiratını yaparak, öğrencilere giyim, ayakkabı, kırtasiye yardımı yapmaya çalıştık. Bu organizasyonu Sarıköy’de yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de, 200 öğrenci olması ve ailelerin imkanlarının kısıtlı olmasıdır. Köyde yaşayanların büyük bölümü vatanını, milletini, devletini seven bireylerden oluşuyor. Bu köyde 1990’lı yıllardan bu yana 9 sivil 3 asker olmak üzere 12 şehidimiz vardır. Buradan onlara rahmet diliyorum. 2 tanede görev gazimiz var. Biz Av Mevsimi Ailesi olarak her sene yaptığımız gibi inşallah, Allah nasip eder yaşarsak önümüzdeki günlerde ve yıllarda da bu organizasyona devam edeceğiz. Buradan yardımda bulunan, Mardin Büyükşehir Belediyesine, İlçe Jandarma Komutanlığına, Midyat Belediyesine, dışarıdan bize destek veren bütün üyelerimize zabıta müdürlüğüne çok çok teşekkür ederim" dedi.

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay ise, 2 senedir Av Mevsimi Ailesi ile güzel işler yaptıklarını söyledi.



Altay, "Geçen sene Bardakçı ilkokulunun onarımını, bakımını öğrencilerin hediye işlemlerini yapmıştık beraberce, bugünde Sarıköy ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerinin, ihtiyaçlarını karşıladılar okulun birçok ihtiyacını karşıladılar. Av Mevsimi Ailesi avı bir spor kültürü olarak gerçekleştiren bir ailedir. Aynı zamanda bilinçli avcılığı yaymaya çalışan bir ailedir. Biz bu ailemizin bu etkinlerinin sadece av sporuna yönelik değil, geleceğin inşasında eğitimin gönül avcılığını da yaptığına şahitlik ediyoruz. Ben Av Mevsimi Ailesinin tümüne yaptıkları bu faaliyetlerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sarıköy ilkokulu öğrencilerinden Yusuf Akıncı okulun ihtiyaçlarını giderdikleri için Av Mevsimi Ailesine teşekkür ettiğini söyledi.



(BB-AKK-Y)

