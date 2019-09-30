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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Avcılar’da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

Yangından aktüel görüntüler

Gecekondu Roman Vatandaşlar Cep Telefonu Polis Ekipleri Roman Vatandaş 

-Drone görüntüleri
-İtfaiyenin çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL )- Yangın sonrası kül olan gecekondu havadan görüntülendi İSTANBUL

- Avcılar Yeşilkent’te roman vatandaşların yaşadığı mahallede oyun oynayan çocuklar önce ailelerin kaldığı büyük çadırı ardından da gecekonduları yaktı. Kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla 2 gecekondu kullanılamaz hale gelirken çadır kül oldu. Yangın sonrası oluşan bilanço havadan görüntülendi. Yangın, Avcılar Yeşilkent mahallesi Geçiçi 987 sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan çocuklar ailelerinin bulunduğu çadırı tutuşturdular. Kısa süre büyüyen yangın yan tarafta bulunan gecekondulara sıçradı. Alev alev yanmaya başlayan gecekondularda yaşayan vatandaşlar evlerini terk ettiler. Alevleri gören çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı anlarda yaşanan panik mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çevrede önlem aldığı görüldü.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptığı görüldü.
(ECİ-ÖFA
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