Avcılar’da motosikletteki kasksız gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada

-olay yerinden görüntüler



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- İstanbul Avcılar’da kasksız bir şekilde motosiklete binen iki genç, hatalı bir şekilde sokağa girmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. Motosikletli gençlerin ölümden döndüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden kaskız motosiklet sürücüsü genç bir anda direksiyonu kırarak sokağa girmek istedi. Bu sırada ters istikametten gelen araç ile motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve üzerindeki yolcu yol kenarına savruldu. 1 gencin hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri motosiklet sürücüsü gence alkol testi yaptı. Gencin yaralanan arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı. Gençlerin ölümden döndüğü kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli genç sürücünün bir anda manevra yaparak sokağa girmeye çalışması görülüyor. Görüntülerin devamında ise aracın motosiklete çarpmasıyla gençler yola savruluyor.

